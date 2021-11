Barcellona, primo giorno di allenamento sotto gli ordini di Xavi. Il video

Nella giornata di oggi si è tenuto il primo allenamento del Barcellona sotto gli ordini del nuovo allenatore Xavi. Il neo tecnico dei blaugrana, dopo il pareggio subito in rimonta col Celta Vigo da 0-3 a 3-3, deve risanare una situazione di classifica non favorevole per il club catalano. Intanto in mattinata Xavi ha svolto il suo primo allenamento in blaugrana. Ecco il video pubblicato tramite l’account Twitter del Barcellona:

Foto: Twitter Barcellona