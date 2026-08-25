Barcellona: preso Livakovic per la porta. Il croato oggi sarà in città
25/08/2026 | 15:24:01
Il Barcellona, impegnato a regalare la punta a Hansi Flick, ha chiuso un colpo a sorpresa. Come riporta il Mundo Deportivo, Dominik Livakovic, portiere croato classe 1995, arriva dal Fenerbahce per 4 milioni di euro. Da decidere, però, se rimarrà in qualità di vice Joan Garcia, oggi ruolo ricoperto da Szczesny, in base alla disponibilità legata allo spazio salariale, o se verrà girato in prestito per una stagione alla Dinamo Zagabria, club in cui ha militato dal 2016 al 2023.
Foto: Instagram Livakovic