Barcellona, presentato Lewandowski dal tetto dell’hotel: “Non vedo l’ora di vincere trofei”

In attesa della presentazione ufficiale al Camp Nou, il Barcellona ha deciso di organizzare un evento in onore del nuovo acquisto, Robert Lewandowski. L’attaccante ha parlato insieme al presidente Laporta dal tetto dell’hotel di Miami dove alloggia la squadra catalana: “Grazie a tutti, non vedo l’ora di vincere titoli con questo grande club. Lavorerò sodo sul campo. Non vedo l’ora di giocare la prima partita, ho fatto gli ultimi allenamenti con i nuovi compagni e mi sento pronto. È fantastico essere qui. So che devo segnare tanti gol e aiutare la squadra, sarà la mia sfida; ho fame di successi. C’è molta qualità nella squadra, molto potenziale. Abbiamo molto lavoro da fare”.

Foto: Screen video Instagram Barcellona