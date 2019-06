Barcellona, presentata la nuova maglia: niente strisce

Il Barcellona ha ufficializzato sui propri account social quella che sarà la sua prima maglia nella stagione 2019/2020. Confermate le anticipazioni: la nuova divisa blaugrana avrà gli scacchi e non le classiche strisce verticali. Rimangono invariati, ovviamente, i colori tradizionali. Di seguito le prime immagini:

👕 Our new kit for the 2019/2020 season

💙❤ Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2019