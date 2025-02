Barcellona: possibile apertura al rinnovo di Szczesny

L’avventura di Szczesny con la maglia del Barcellona sembrava non essere iniziata nel migliore dei modi, ma passo dopo passo sembrerebbe essere in crescendo. L’estremo difensore polacco, infatti, dopo essersi ritirato dal calcio giocato ha deciso di rimettersi in gioco con la società blaugrana e questa storia potrebbe anche continuare. Secondo quanto riportato da Sport, sia il calciatore che il club blaugrana avrebbero intenzione di proseguire il loro percorso insieme per un’altra stagione. Certo è che molto dipenderà dalle prestazioni e dalle condizioni fisiche di Tek da qui alla fine della stagione, ma tutto sembrerebbe portare ad un risvolto finale positivo.

FOTO: Instagram Szczesny