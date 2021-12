Salgono a quattro i giocatori positivi al Covid-19 in casa Barcellona. Dopo Lenglet, Dani Alves e Jordi Alba anche Alejando Balde, esterno mancino classe 2003, è risultato positivo al Coronavirus come comunica il club catalano. Tutti i giocatori sono in buona salute, isolati in casa e seguiti dalle autorità competenti.

Foto: Logo Barcellona