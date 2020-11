Barcellona: pokerissimo al Betis, è 5-2. Doppietta di Messi

Ritorna al successo in campionato dopo due sconfitte e un pareggio la formazione blaugrana, con un sonoro 5-2 al Betis.

Ha aperto le marcature Dembele, il transalpino Griezmann ha sbagliato il rigore del 2-0 ed è arrivato il pari di Sanabria per gli ospiti.

Lionel Messi, che partiva dalla panchina, ha siglato una doppietta nel secondo tempo assieme alle reti di Griezmann e Pedri, per il Betis Loren Moron ha segnato il gol del 2-3 due minuti dopo il suo ingresso in campo.

La classifica vede il Barcellona ad 11 punti, seppur con due gare in meno, a sei lunghezze di distanza dalla capolista Real Sociedad.