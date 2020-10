Barcellona, Pjanic è già sotto esame: “Forma fisica preoccupante”

Se la Juventus e i suoi tifosi sono preoccupati per Arthur, non ancora entrato nei meccanismi bianconeri desiderati da Pirlo, risultando il peggiore in campo a Crotone, in Spagna non sorridono con Pjanic. A Barcellona, infatti, il play bosniaco è già sotto esame.

Come riporta il quotidiano sportivo Sport, vicino ai colori del Barça, l’ex Juve è sotto esame per una “forma fisica preoccupante”.

“Inquietudine nel Barcellona per la scarsa forma fisica di Pjanic”, così ha titolato Sport, ponendosi tanti dubbi sulla condizione del bosniaco, che è sceso in campo solo 27 minuti in queste prime 4 giornate di campionato.

Pjanic il 22 agosto è risultato positivo al Covid-19 e solo il 17 settembre ha cominciato ad allenarsi con la prima squadra. Contando poi le pause per le Nazionali, opportunità per rimettersi in forma non ne ha avute. Non è ancora una bocciatura ufficiale per il giocatore ma se la condizione non migliorerà presto, dalle parti di Barcellona gli attacchi saranno sempre più frequenti.

