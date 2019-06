Barcellona, parla il portavoce: “Neymar? Se ci sarà un accordo, lo comunicheremo”

Josep Vives, portavoce del Barcellona, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa dopo il Consiglio d’Amministrazione del club. Tra le dichiarazioni va registrato un passaggio su Neymar: “Mai parlare di mercato e non perché non ci piace, ma perché non è giusto. Perché se ne parliamo è una mancanza di rispetto. Se posso scartare Neymar? Questo portavoce non scarterà mai nulla perché non fa parte dei miei compiti. Se ci sarà un accordo, lo comunicheremo. E’ un giocatore del PSG, non ne vogliamo parlare”.

Foto: Twitter ufficiale Psg