Barcellona, parla Bartomeu: “Valverde? Non è lui il colpevole. E sul mercato…”

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, è intervenuto ai microfoni della stampa spagnola dopo la sconfitta in finale di Copa del Rey col Valencia: “Valverde? Abbiamo sempre detto che ha un contratto per la prossima stagione, non è lui il colpevole della sconfitta. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare e vincere, ma la palla non è entrata. Mercato? Nel nostro club arrivano calciatori ogni anno: abbiamo già preso de Jong e stiamo lavorando per altri acquisti. Non è stata eccellente, ma nemmeno fallimentare. Siamo arrivati in finale di Coppa, alle semifinali di Champions… Abbiamo perso solo due partite”, ha chiuso Bartomeu.

Foto: Marca