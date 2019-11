Barcellona, parla Abidal: “De Ligt? Ecco perché ha scelto di andare alla Juve”

Eric Abidal, segretario tecnico del Barcellona, ha rilasciato un’intervista sulle pagine di Sport soffermandosi anche su Matthijs De Ligt: “De Ligt non voleva venire. Mi ha dato la sensazione che il giocatore ha cambiato la sua visione di vedere le cose. E’ un giocatore che voleva giocare e solamente giocare, qui al Barcellona non è certo. Non so se nella sua testa avesse il desiderio di venire qui, ecco perché poi è andato alla Juve”, ha chiuso Abidal.

Foto: Twitter ufficiale Juventus