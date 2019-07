L’Equipe sicura: Barcellona, pagata la clausola da 120 milioni di Griezmann

Secondo quanto riportato nella versione on line del quotidiano francese, il Barcellona avrebbe finalmente definito il trasferimento di Antoine Griezmann. Il club catalano, come avevamo scritto ieri, aveva avviato le operazioni per sbloccare la cifra richiesta dall’Atletico Madrid per il pagamento della clausola rescissoria. I colchoneros, infatti, non avevano accettato modalità differenti di pagamento dopo che i catalani e Griezmann avevano portato avanti la trattativa allo scuro di Simeone e compagni già dallo scorso mese di marzo. Nelle prossime ore è dunque attese l’ufficialità per uno dei colpi più importanti di questa sessione estiva di calciomercato.

Foto: Mundo Deportivo