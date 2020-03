Barcellona, out Arthur. Centrocampo da inventare per la sfida di Champions col Napoli

Il centrocampista del Barcellona, Arthur Melo, ha subito un infortunio alla caviglia nell’allenamento che precedeva la gara di ieri con il Real Sociedad. Per il centrocampista brasiliano il bollettino medico conferma una distorsione e secondo AS i tempi di recupero vanno tra le due e le tre settimane. Altra tegola per Setien che per la sfida di Champions contro il Napoli dovrà già fare a meno degli squalificati Vidal e Busquets con un centrocampo praticamente da reinventare per gli Ottavi di ritorno al Camp Nou contro la formazione di Gattuso.

Foto: Twitter Arthur Melo