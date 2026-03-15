Barcellona, oggi le elezioni del nuovo presidente

Si stanno tenendo dalle nove di oggi le elezioni per la carica di presidente del Barcellona. A sfidarsi per assumere il ruolo per i prossimi cinque anni ci sono, proprio come nel 2021, il presidente uscente Joan Laporta e Víctor Font.

Sono chiamati a votare tutti i soci del club (oltre 114.000 secondo quanto riportato da SPORT), che avranno tempo fino alle nove di questa sera.

A far parlare molto nelle ultime ore è stato anche Lamine Yamal, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con Laporta a dimostrazione del proprio supporto al presidente uscente.

Foto: Instagram Barcellona