Barcellona: occhi su Vitor Roque dopo l’infortunio di Gavi

L’infortunio di Gavi, che ha chiuso la stagione, apre un nuovo scenario per il Barcellona nella finestra di trasferimento invernale. Il lungo stop del centrocampista offre più spazio nel monte stipendi, in quanto si può utilizzare l’80% dello stipendio del giocatore per portarne altri in rosa. Al momento la direzione sportiva non ha in programma l’arrivo di un sostituto, ma stando a quanto riportato da Marca, l’opzione di Vitor Roque (giovane talento brasiliano classe 2005) è riaperta, anche se con cautela.

Foto: Instagram Vitor Roque