Barcellona, occhi su Rashford: l’inglese pronto a ridursi l’ingaggio per vestire blaugrana

05/07/2025 | 14:51:13

Dopo il mancato arrivo di Nico Williams, il Barcellona torna con decisione sul mercato e avrebbe individuato in Marcus Rashford uno dei principali obiettivi per l’attacco. Secondo quanto riportato da FootMercato, l’attaccante inglese del Manchester United è determinato a cambiare aria e avrebbe già espresso la volontà di approdare in Catalogna. Il club blaugrana, dal canto suo, è pronto ad avviare colloqui con i Red Devils nei prossimi giorni per valutare la fattibilità dell’operazione, che potrebbe concretizzarsi con un prestito e opzione d’acquisto. Sempre secondo FootMercato, Rashford sarebbe disposto a fare importanti concessioni economiche pur di sbarcare al Camp Nou.

Foto: Instagram Manchester United