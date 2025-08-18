Barcellona, O’Callaghan: “Il fair play de LaLiga non è giusto con noi”

18/08/2025 | 14:15:50

Xavier O’Callaghan, responsabile degli sport professionistici del Barcellona, ha chiarito in conferenza stampa che non è stato il calcio femminile né il basket a provocare il deficit dovuto alle spese delle varie sezioni, riferendosi ai 7 milioni garantiti dal consiglio direttivo. Il problema secondo O’Callaghan, come riporta Mundo Deportivo, nasce perché LaLiga considera “non iscrivibile” tutta la massa salariale (la somma di tutti i salari e bonus che rientrano nel bilancio del club per un determinato periodo) di calcio femminile, futsal, basket, pallamano, hockey, sport amatoriali, accademie e staff del primo team, tranne Flick e i suoi assistenti. In questo senso, ha sottolineato che LaLiga non è giusta con un club con polisportiva come il Barça, e sarebbe ideale che ogni sport avesse i propri conti. La soluzione futura prevede maggiore controllo dei costi, puntando così su giocatori di casa e acquisti contenuti.

