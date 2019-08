Barcellona, nuovo infortunio per Dembelé: oltre un mese di stop

Nuovo problema fisico per Ousmane Dembelé. Il francese, dopo i numerosi guai della passata stagione, è costretto a fermarsi ancora ai box: come comunica il Barcellona sui propri canali ufficiali, l’esterno offensivo francese ha accusato un problema muscolare che lo costringerà a stare fermo per cinque settimane.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona