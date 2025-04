Barcellona, nuova vittoria in tribunale: Dani Olmo e Pau Victor restano in rosa

Il Barcellona ha ottenuto una vittoria significativa nella sua disputa con La Liga e il suo presidente, Javier Tebas, riguardo al tesseramento di Dani Olmo e Pau Victor. Il Consiglio Superiore dello Sport Spagnolo (CSD) ha respinto l’appello presentato da La Liga e dalla Federazione Spagnola di Calcio (RFEF), confermando la legittimità delle azioni del club catalano.

La controversia è nata dall’iscrizione dei due giocatori per la seconda parte della stagione. La Liga e la RFEF sostenevano che il Barça non rispettasse i vincoli del tetto salariale e hanno tentato di bloccare la validazione delle licenze. Il Comitato di monitoraggio dell’accordo di coordinamento RFEF-Liga aveva adito le vie legali per contestare la decisione. Tuttavia, il CSD ha annullato la competenza di questo comitato ad intervenire nel caso, rendendo così il suo ricorso nullo.

Foto: Instagram Barcellona