Barcellona, novità sui numeri di maglia: Fermin prende la 7, Rodri la 16

17/08/2026 | 19:22:32

Il sito de La Liga ha aggiornato i numeri di maglia delle squadre e a fare notizia sono stati dei cambiamenti importanti in casa Barcellona. Fermin Lopez ha lasciato la numero “16” per prendere la “7” che è stata di Ferran Torres, volato a Parigi sponda PSG. L’effetto domino coinvolgerà anche Rodri, neoacquisto del Barça. Lo spagnolo ha sempre indossato la numero “16” al Villarreal, al Manchester City e in Nazionale spagnola e, con ogni probabilità, anche in Catalogna.

Foto: Instagram Barcellona