Barcellona, non convocato Rakitic. Valverde: “Se non c’è lui, c’è qualcun altro”

C’era un tempo in cui Ivan Rakitic era un giocatore indispensabile per il Barcellona. Un tempo molto recente. Basti pensare che, nella scorsa stagione, ha trovato 54 presenze nelle 54 occasioni totali nelle quali è stato a disposizione finendo come quinto giocatore con il maggior numero di minuti complessivi in tutte le competizioni dietro ai soli Piqué, Jordi Alba, ter Stegen e Busquets. Ultimamente, del croato si parla quasi solo in ottica di una possibile cessione e delle sue esclusioni dall’undici titolare o, come stavolta, addirittura dall’elenco dei convocati. Il centrocampista non farà parte della rosa a disposizione per affrontare domani il Villareal e il tecnico Ernesto Valverde, lo stesso che lo scorso anno ne aveva fatto un pilastro per la sua squadra, ha chiarito come si tratti di una scelta prettamente tecnica in conferenza: “Se sta succedendo qualcosa di particolare con Rakitic? Beh, con la domanda hai detto tutto. Ogni giorno mi chiedono di chi non c’è, cosa posso dire. Se Rakitic non c’è, è perché entra qualcun’altro. Non è infortunato, è una questione di giocatori e oggi tocca a lui. Poi vedremo per sabato“. E chissà che questa situazione non possa portare a una rottura definitiva e quindi rendere ancor più concrete le voci circa un suo addio.

Foto: twitter ufficiale Barcellona