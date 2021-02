Barcellona, nervi tesi tra Piqué e Griezmann: “La c… de tu madre”

Nervi tesi corso di Barcellona-PSG. Non è passato inosservato lo scambio di battute tra Gerard Piqué e Antoine Griezmann. Al 38′ del primo tempo, brutto scambio di battute e offese tra i due calciatori. Ne nasce un botta e risposta con Griezmann amplificato dagli spalti vuoti.

Questo quanto riporta Marca:

Piqué urla: “Un fottuto, lungo possesso palla! Dannazione, Grizzi. Hai rotto… dai! Un lungo, fottuto possesso palla!”, accusando il compagno anche di correre poco e non aiutare la squadra in difficoltà.

Griezmann replica: “Vacci piano, Geri, adesso smettila di urlare”

Piqué insiste: “Dannazione Grizzi, hai rotto…”.

Griezmann perde le staffe e attacca: “La concha di tua madre”.

Piqué ribatte: “No, la concha di tua madre… Stiamo soffrendo e siamo così da cinque minuti”.

Griezmann è spazientito: “Ti ho detto di non urlare”.

È in quel momento che interviene il compagno di squadra, Lenglet, per fare da paciere e provare a riportare un po’ di calma.

Piqué borbotta ancora qualcosa e poi sputa per terra: “Fottiti tu e tua madre, stiamo correndo come dei matti”.

Griezmann: “E sto correndo anche io”.

Nervi a fior di pelle con Lenglet a tentare invano di fare il paciere.

Segnali inequivocabili di un Barcellona in difficoltà e che a pochi mesi di distanza dall’umiliazione subita contro il Bayern ai quarti di finale, si rende conto, per parola di una delle storiche bandiere, che questa squadra non è più in grado di competere con le più grandi del continente. L’eliminazione probabile agli ottavi non arrivava dal 2005.

Foto: Twitter Barcellona