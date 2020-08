Barcellona-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni

Barcellona e Napoli scenderanno domani alle 21,00 in campo al Camp Nou per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il tecnico dei blaugrana Quique Setien è orfano degli squalificati Vidal e Busquets, oltre all’infortunato Umti. In porta c’è Ter Stegen. Lenglet recupera e affiancherà Piqué. Semedo e Alba saranno i terzini. Linea di centrocampo a tre con Sergi Roberto, De Jong e Rakitic mentre il tridente offensivo è formato da Messi, Suarez e Griezmann.

Lorenzo Insigne sembra aver smaltito le noie muscolari patite nella sfida di sabato scorso con la Lazio. Il talento di Frattamaggiore stringerà i denti e affiancherà Mertens e Callejon. In caso di forfait del capitano partenopeo, Rino Gattuso potrebbe optare per l’opzione Elmas. Davanti a Ospina, difesa a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Demme torna titolare davanti alla difesa: ai suoi lati ci saranno Zielinski e Fabiàn Ruiz.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. All. Setien

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso



Foto: Napoli Twitter