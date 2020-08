Barcellona-Napoli: Gattuso sogna l’impresa al Camp Nou

È stata una stagione particolare. Delicata e problematica per tanti aspetti. L’ammutinamento, l’esonero di Carloe poi la lunga sospensione per l’emergenza da Covid-19. L’approdo all’ombra del Vesuvio di Rinoha scosso l’ambiente partenopeo, ha forgiato una nuova identità alche ha trionfato in Coppa Italia nello scorso mese di giugno contro la Juventus dell’ex MaurizioQuesta sera c’è la gara di ritorno di Champions League con ilAl San Paolo, prima della sospensione delle competizioni, la gara si concluse sul punteggio di 1-1, per effetto delle reti diIl Napoli dovrà segnare al Camp Nou ma restare vigile ed attento a non subire gol. Servirà una gara perfetta per gli azzurri, che dovranno emulare l’atteggiamento visto in Coppa Italia. Baricentro più basso, manovra rapida e avvolgente per impensierire gli uomini di QuiqueIl Barcellona è in uno stato di emergenza. Ci saranno tante defezioni e ben nove aggregati della cantera tra i blaugrana, ma questo non deve distrarre gli azzurri. Sarà una gara difficile, intensa ma come dimostrato a febbraio, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per riscrivere il corso degli eventi. I sogni talvolta possono diventare realtà…

Foto: Twitter ufficiale Napoli