Barcellona-Napoli a porte aperte. La conferma dal Ministro spagnolo Illa

“Non c’è alcun rischio che Barcellona-Napoli si giochi a porte chiuse”. Ad affermarlo è il Ministro alla Salute spagnolo, Salvator Illa, ai microfoni di El mon a RAC1: “Abbiamo deciso di chiudere gli stadi solo per le gare che prevedono l’arrivo di persone dalle zone a rischio, – ha spiegato – ma non è questo il caso. La cosa che ci preoccupa è solo l’esodo di tantissimi tifosi. La gara di Champions League tra Barcellona e Napoli può essere disputata regolarmente visto che a oggi Napoli non fa parte della zona a rischio, come invece il nord Italia”.

Foto: Twitter Barcellona