Barcellona, Messi torna ad allenarsi in gruppo: c’è Coutinho

Allarme rientrato. Adesso Messi sorride e torna indossare la maglia del Barcellona al suo primo allenamento in gruppo dopo la burrascosa vicenda legata al mercato e all’addio dell’argentino. La Pulce in mattinata ha svolto il suo primo allenamento alla Ciudad Deportiva insieme a tutta la squadra, primo allenamento di gruppo anche per Coutinho, Sergio, F. De Jong e Ansu Fati.

Foto: twitter Barcellona