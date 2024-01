Barcellona, Marcos Alonso si è operato alla schiena: starà ai box due mesi

Brutte notizie per Xavi. Nella giornata di oggi, il Barcellona ha informato che Marcos Alonso è stato operato a Bordeaux di lombalgia cronica dallo stesso specialista che ha preso in cura Marc-André ter Stegen lo scorso 7 dicembre. Il 33 esterno ex Fiorentina dovrà poi riprendere gli allenamenti e il ritmo partita. Un percorso che non sarà semplice visto che l’assenza stimata dai campi sarà circa due mesi.

Foto: Instagram Barcellona