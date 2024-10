Barcellona, manita al Siviglia: è 5-1, doppietta per Lewandowski

Il Barcellona continua a macinare gol e vittorie. I catalani asfaltano un Siviglia sempre più in crisi con un perentorio 5-1. Grande gara di Lewandowski che segna una doppietta, così come Torre, l’altro gol è quello di Pedri. Per il Siviglia la rete della bandiera di Idumbo.

In classifica, il Barcellona vola in prima posizione a +3 sul Real Madrid, mentre il Siviglia resta in 13esima posizione.

Foto: twitter Barcellona