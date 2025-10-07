Barcellona, mancano ancora i permessi per il Camp Nou, con il Girona si gioca ancora al Montjuïc
07/10/2025 | 19:53:57
Continua il calvario del Barcellona che è costretto ancora a non giocare in casa sua, nel nuovo Camp Nou. Mancano ancora diversi permessi per traslocare nel nuovo impianto catalano. Anche contro il Girona, dopo la sosta, si giocherà a Montjuïc.
“Il club – si legge nel comunicato – continua a lavorare per ottenere i permessi amministrativi indispensabili per l’apertura dello Spotify Camp Nou e resta in costante contatto con il Comune di Barcellona per completare le ispezioni previste nei prossimi giorni”.
Foto: X Camp Nou