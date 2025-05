Barcellona, maglia speciale per il Clasico: ci sarà il logo di Travis Scott

02/05/2025 | 12:30:59

Maglia speciale per il Barcellona in vista del Clasico. Prosegue infatti la collaborazione con Spotify, main sponsor dei blaugrana, che ormai da ottobre 2022 porta sulla maglia del club catalano i simboli di grandi artisti internazionali. Dopo Coldplay, Drake, Rosalía, The Rolling Stones e Karol G, sarà il turno del rapper statunitense Travis Scott, il cui logo “Cactus Jack” campeggia sulla divisa disegnata ad hoc per il match più atteso della Liga.

Foto: Instagram Barcellona