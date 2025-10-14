Barcellona, maglia speciale per il Clasico: ci sarà il logo di Ed Sheeran

14/10/2025 | 12:05:47

Arriva una maglia speciale per il Barcellona in vista del Clásico del 26 ottobre. Prosegue infatti la collaborazione tra Spotify e il club catalano (main sponsor dei blaugrana dall’ottobre 2022), che negli ultimi anni ha portato sulle maglie del Barça i loghi di numerosi artisti internazionali.

Questa volta sarà il turno del britannico Ed Sheeran: sulla maglia disegnata appositamente per il match comparirà infatti il logo del suo ultimo album, “Play”.

Foto: sito Barcellona