Barcellona, lutto al braccio e minuto di raccoglimento in Champions per la scomparsa del medico sociale

Il Barcellona sarà costretto a scendere in campo domani, nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Benfica. I catalani sono reduci da un weekend complicato, con la morte nel cuore, vista la scomparsa prematura, a 40 anni, del medico sociale Carles Minarro Garcia.

Un lutto, come riporta El Mundo Deportivo, non ancora assorbito dai catalani che avevano anche provato a spostare la sfida con il Benfica, non riuscendoci.

Il Barça ha concordato con la UEFA che nessun giocatore prenderà parte alla tradizionale conferenza stampa della vigilia della partita, in programma tra poco: solo Hansi Flick risponderà alle domande dei giornalisti. Il Barcellona ha avanzato un’altra richiesta: ottenere un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio per rendere omaggio al proprio medico, oltre che indossare il lutto al braccio.

Foto: X Barcellona