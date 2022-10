Tegola per il Barcellona e per la Spagna. Sergi Roberto, infatti, dovrà fermarsi per cinque-sei settimane a causa di una lussazione alla spalla sinistra. Lo spagnolo si perderà quindi i prossimi impegni blaugrana e, soprattutto, il Mondiale con la Roja. Il terzino si è infortunato ieri nel finale della sfida contro l’Athletic, è atteso per metà dicembre.

Foto: sito Barcellona