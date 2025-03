Barcellona, lungo stop per Casadò: rottura del legamento del ginocchio destro

Brutte notizie per il Barcellona e per la Nazionale spagnola. Nella giornata di ieri. la formazione di Hansi Flick ha superato 4-2 i Colchoneros grazie alle reti di Lewandowski, Ferran Torres (doppietta per lui) e Yamal ma la festa per il poker è stata rovinata dall’infortunio a Marc Casadò. Il centrocampista blaugrana al 22′ della seconda frazione di gara per un problema fisico che potrebbe essere molto grave. Il classe 2003 è stato sottoposto nella giornata odierna agli esami clinici del caso e, secondo quanto riporta Marca, si tratterebbe di un brutto infortunio. Si tratterebbe infatti rottura del legamento del ginocchio destro.

Foto: Instagram Casadò