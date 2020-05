Barcellona: lo Schalke 04 vuole trattenere Juan Miranda per un’altra stagione

Secondo il quotidiano catalano Sport, lo Schalke 04 è decisamente soddisfatto di Juan Miranda, difensore classe 2000 in prestito dal Barcellona. Visto il suo buon rendimento, il club di Gelsenkirchen avrebbe chiesto ai catalani di trattenere il laterale in prestito per un’altra ea stagione.

Foto: Transfermarkt