Barcellona, l’infortunio ferma Messi: out per la prima di campionato

Lionel Messi non convocato per la sfida tra Barcellona e Athletic Bilbao valida per la prima giornata della Liga 2019/20. Dopo aver saltato le amichevoli contro il Napoli, la Pulce dovrà rimanere ancora a riposo per smaltire la lesione al soleo destro rimediata in allenamento dieci giorni fa. I blaugrana faranno il proprio esordio stagionale domani sera al San Mamès, ma dovranno farlo senza il loro capitano.

Foto: Mundo Deportivo