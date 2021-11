Barcellona, le prime parole di Xavi: “Sono tornato nel club della mia vita. Combatterò per tornare dove meritiamo”

Il Barcellona ha ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore Xavi. L’ex giocatore blaugrana ha espresso tutta la sua felicità nel tornare nel club dove ha giocato per molti anni. Ecco il messaggio di Xavi ai tifosi, tramite il suo account Instagram:

“Cari Culers, sto tornando a casa. Sto tornando nel posto che mi ha visto crescere, sto tornando al club della mia vita. Non ho parole per descrivere l’emozione che provo nel difendere di nuovo questo scudo che è impresso nel mio cuore, nel sentire di nuovo vibrare il Camp Nou e nel sentire ancora le grida di incoraggiamento di questi grandi tifosi. So che sto arrivando in un momento difficile, ma affronto questa sfida con il massimo entusiasmo. Lavorerò e lotterò con tutti voi per raggiungere insieme il posto che meritiamo. Grazie FC Barcellona per aver creduto in me, così come a tutti i tifosi che hanno creduto che dovessi assumere questo importante ruolo. LA STORIA CONTINUA“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Xavi Hernández (@xavi)

Foto: Twitter Barcellona