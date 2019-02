Barcellona, ladri a casa di Boateng: derubato di 300mila euro mentre era in campo

Brutta disavventura per Kevin Prince Boateng. L’abitazione del calciatore ex Sassuolo, infatti, è stata svaligiata, con i ladri che sono riusciti a portarsi a casa un bottino considerevole: fra gioielli e contanti, il valore stimato è di circa 300mila euro. Come riportato da Mundo Deportivo, i malviventi hanno approfittato dell’assenza di Boateng, impegnato nella sfida con il suo Barcellona contro il Valladolid.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona