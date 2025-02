Barcellona: la curiosa clausola di Araujo

Araujo in questa sessione invernale di calciomercato ha rinnovato con il Barcellona, al quale si è legato contrattualmente fino al 2031. Un prolungamento non semplice per la società blaugrana viste le lusinghe di diversi club come la Juventus. Nonostante ciò, tutto sembrerebbe esser andato per il meglio per la società, almeno per il momento. Secondo quanto rivelato da Marca, infatti, l’intenzione del club blaugrana è stata quella di non fare andare via a gennaio il giocatore e di trattenerlo almeno fino alla fine della stagione. Poi in estate si vedrà. Motivo per il quale sarebbe stata fatta una piccola modifica alla clausola del calciatore che rimarrà sempre di 1 miliardo di euro, tranne in un determinato periodo di tempo nel quale si abbesserebbe a circa 70 milioni di euro. Si tratta della prima decade di luglio e tale clausola sembrerebbe essere valida solo per il 2025.

FOTO: Instagram Araujo