Barcellona, Koeman sul mercato: “Stiamo cercando di migliorare la nostra rosa. Rinnovo Messi? Non so nulla”

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato di mercato e della squadra. Ecco quanto riportato da Sport. “Messi? Non so nulla. Il club sta cercando di raggiungere un accordo perché è molto importante. Depay? È un buon acquisto, come Agüero, Emerson ed Eric Garcia“. Infine sul mercato. “Stiamo cercando di migliorare la nostra rosa, per aspirare al massimo dobbiamo crescere”.

FOTO: Twitter Barcellona