Barcellona, Koeman resta in bilico ma contro il Cadiz ci sarà

Ronald Koeman rimarrà al Barcellona almeno fino alla partita contro il Cadiz, in programma questo giovedì allo stadio Ramón de Carranza. Nonostante l’avvio di stagione deludente, con il pareggio di ieri contro il Granada arrivato dopo la batosta in Champions League contro il Bayern Monaco, la panchina del tecnico inizia a traballare. Però, come riportato dal Mundo Deportivo, la società blaugrana ha assicurato che l’allenatore olandese sarà alla guida del Barça nella prossima sfida di campionato. Ieri sera erano già emersi i nomi dei possibili sostituti, ma per ora è tutto fermo: Koeman avrà ancora una chance. Solo una nuova battuta d’arresto a Cadice potrebbe far scattare l’esonero del tecnico.

Foto: Twitter Koeman