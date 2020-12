Barcellona-Juventus: le formazioni ufficiali

Al Camp Nou torna la sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo, ma Barcellona e Juventus si sfidano anche per il primo posto del girone. Impresa non semplice per i campioni d’Italia che dovrebbero vincere con 3 gol di scarto.

Queste le formazioni ufficiali:

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann. Allenatore: Koeman.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Foto: Twitter Barcellona