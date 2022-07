Barcellona-Juve 2-2, a Kean risponde Dembélé

Il secondo match della Juventus nella tournée estiva finisce 2-2. Di fronte questa volta il Barcellona di Xavi e Lewandowski. Dopo il gol di Dembélé in apertura, ci pensa Kean ha riportare il punteggio in parità. Poco prima della fine però è ancora l’attaccante francese ha segnare e a mandare al riposo il Barca avanti. Nel secondo tempo come giusto che sia per un’amichevole estiva, girandola di cambi, Juventus rivoluzionata, ma il gol del 2-2 è sempre di Kean. Equilibrio dunque che arriverà fino alla fine del match.

Foto: Twitter Juventus