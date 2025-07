Barcellona, intervento riuscito per Ter Stegen: il comunicato

29/07/2025 | 15:08:27

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Ter Stegen direttamente dal Barcellona. Ecco il comunicato: Il portiere della prima squadra Marc ter Stegen si è sottoposto con successo a un nuovo intervento chirurgico per i suoi problemi alla parte bassa della schiena. L’operazione è stata eseguita dalla dottoressa Amélie Léglise sotto la supervisione dei Servizi Medici del club presso la Sports Clinic di Bordeaux Merignac. Il giocatore non è attualmente disponibile per la selezione, e il suo ritorno in campo dipenderà dai tempi di recupero.

Foto: Twitter uff FIFA