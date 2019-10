Barcellona-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Mancano 2 ore e mezza alla sfida di Champions League tra il Barcellona e l‘Inter. Un incrocio importante soprattutto per i nerazzurri che vogliono riscattare il deludente pareggio interno contro lo Slavia Praga. Fischio d’inizio al Camp Nou alle 21. Valverde deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi legati alla presenza di Lionel Messi, convocato così come Dembelé. L’argentino non è ancora sicuramente al 100% della condizione a causa dell’elongazione alla coscia sinistra e, visti i problemi fisici patiti in questo inizio di stagione, al Barcellona vogliono restare cauti. Sicuramente out dal match Umtiti e Jordi Alba, ancora in dubbio Ansu Fati e appunto Dembelé. Conte lascia invece a casa Lukaku: per il belga un leggero affaticamento. Tra i pali nerazzurri ci sarà Handanovic, in difesa confermato il trio composto da Godin, De Vrij e Skriniar. Sulle corsie laterali agiranno Candreva e Asamoah, mentre in mediana probabile maglia da titolare per Barella, Brozovic e Sensi. In attacco, spazio a Lautaro Martinez e l’ex Sanchez, squalificato per la prossima sfida di campionato contro la Juve.

Barcellona-Inter, le probabili formazioni:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Perez (Messi), Suarez, Griezmann. All. Valverde

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (D’Ambrosio), Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez. All. Conte

Foto: Barcellona Twitter