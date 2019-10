Barcellona-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Mancano poco meno di 24 ore alla sfida di Champions League tra il Barcellona e l‘Inter. Un incrocio importante soprattutto per i nerazzurri che vogliono riscattare il deludente pareggio interno contro lo Slavia Praga. Fischio d’inizio al Camp Nou alle ore 21, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Valverde deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi legati alla presenza di Lionel Messi, convocato così come Dembelé. L’argentino non è ancora sicuramente al 100% della condizione a causa dell’elongazione alla coscia sinistra e, visti i problemi fisici patiti in questo inizio di stagione, al Barcellona vogliono restare cauti. Sicuramente out dal match Umtiti e Jordi Alba, ancora in dubbio Ansu Fati e appunto Dembelé. Conte lascia invece a casa Lukaku: per il belga un leggero affaticamento. Tra i pali nerazzurri ci sarà Handanovic, in difesa confermato il trio composto da Godin, De Vrij e Skriniar. Sulle corsie laterali agiranno Candreva e Asamoah, mentre in mediana probabile maglia da titolare per Barella, Brozovic e Sensi. In attacco, spazio a Lautaro Martinez e l’ex Sanchez, squalificato per la prossima sfida di campionato contro la Juve.

Barcellona-Inter, le probabili formazioni:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Perez (Messi), Suarez, Griezmann. All. Valverde

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (D’Ambrosio), Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez. All. Conte

Foto: Twitter ufficiale Inter