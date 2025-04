Barcellona-Inter, i convocati di Flick

30/04/2025 | 16:50:06

Il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha diramato la lista dei convocati per l’andata delle semifinali di Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi. Nessuna sorpresa per i catalani, sono confermate le assenze di Robert Lewandowski, Alejandro Balde e il lungodegente Marc-Andre ter Stegen, che non saranno della partita questa sera al Montjuic. Di seguito l’elenco completo dei calciatori chiamati da Flick. Portieri: Inaki Pena, Szczesny, Astralaga.Difensori: Cubarsi, Araujo, Inigo Martinez, Christensen, Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Fort.Centrocampisti: Gavi, Pedri, Pablo Torre, Fermin, Olmo, De Jong.Attaccanti: Ferran, Ansu Fati, Raphinha, Pau Victor, Lamine Yamal.

FOTO: X Barcellona