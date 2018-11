Barcellona, infortunio per Rafinha: crociato rotto e stagione finita per il brasiliano

Il Barcellona ha reso noto attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale che Rafinha ha subito la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Si tratta dunque di un grave infortunio per il trequartista brasiliano che di fatto così termina in anticipo la stagione, dato che i tempi di recupero previsti oscillano tra i cinque e i sette mesi. Una vera e propria doccia gelata per l’ex Inter che aveva iniziato la stagione con il piede giusto realizzando un gol in Champions League proprio contro la squadra nerazzurra nel match del Camp Nou.

Foto: Marca