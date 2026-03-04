Barcellona, infortunio per Koundé e Baldé. Il comunicato del club

04/03/2026 | 15:40:40

Il Barcellona ha comunicato le condizioni di Jules Koundé e Alejandro Baldé, entrambi costretti a lasciare il campo a causa di un infortunio durante la semifinale di ritorno della Coppa del Re contro l’Atlético Madrid.

Questo il comunicato del club:

“Dopo gli esami effettuati mercoledì sui giocatori Jules Koundé e Alejandro Baldé, è emerso che il difensore francese ha una lesione al terzo medio del bicipite femorale del bicipite femorale sinistro. Il suo recupero determinerà il suo ritorno in campo.

Il terzino sinistro Balde ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale distale del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero previsti sono di circa 4 settimane.

Entrambi i giocatori si sono infortunati durante la semifinale di ritorno di Copa del Rey di martedì contro l’Atlético Madrid al Camp Nou dello Sportify. Koundé è stato sostituito da Baldé al 13° minuto di gioco. Baldé è stato costretto a uscire dopo 71 minuti e sostituito da Araujo”.

Foto: Instagram Barcellona

