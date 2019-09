Barcellona, infortunio per Dembelé: il francese raggiunge Messi e Fati in infermeria

Dopo Lionel Messi e Ansu Fati, il Barcellona si vede costretto a fare a meno anche di Ousmané Dembelé nella composizione del suo tridente offensivo in vista della gara odierna contro il Getafe. Una notizia che interessa da vicino l’Inter, prossima avversaria dei catalani in Champions League. Questo il comunicato della società blaugrana sull’infortunio dell’attaccante francese: “Ousmane Dembelé, giocatore della prima squadra, ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra. Salterà dunque la partita contro il Getafe e si sottoporrà a ulteriori esami per conoscere l’entità esatta dell’infortunio“.

Foto: twitter Barcellona